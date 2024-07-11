"Вечный подросток" Екатерина Шпица показала роскошную фигуру в крохотном бикини

Откровенный снимок произвел фурор в Сети

Екатерина Шпица является одной из самых востребованных артисток в российском шоу-бизнесе. Привлекательная девушка поражает своей способностью проносить молодость и красоту сквозь годы. Артистка давно разменяла четвертый десяток, однако выглядит, как юная нимфа.



Многие даже прозвали знаменитость "вечным подростком". Артистке уже 38 лет, но она с легкостью играет юных девушек, студенток. Екатерина в очередной раз порадовала своих поклонников, выложив откровенную фотографию из отпуска.

На новом снимке Шпица позирует в модном мини-бикини нежного розового оттенка. Красотка обернулась к камере, выгодно выставив стройные бедра и подтянутые ягодницы. Хрупкая фигура актрисы привела в восторг многочисленную армию ее фанатов. Для многих девушек Екатерина Шпица стала настоящим вдохновителем – артистка на собственном примере доказала, что даже к сорока годам можно выглядеть юной и нежной прелестницей.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию популярной певицы Анны Седоковой.