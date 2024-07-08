Представитель SHAMAN опроверг слухи о бегстве артиста из России

При этом артист и правда уехжал за границу

В Сети появился список с россиянами, которые покинули страну на фоне различных громких событий. Например, в феврале и сентябре-октябре 2022 года, а также в июне 2023 года. В нем неожиданно оказался Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Было указано, что артист бежал из страны в Белоруссию.

В перечне указывалось, что певец уехал из России из-за страха перед мобилизацией. Произошло это 15 октября. Однако после проверки информации удалось установить, что она не до конца соответствует действительности. SHAMAN и правда поехал в Белоруссию на фоне призыва, но в это время у него проходили концерты в Гродно и Минске.

До этого Ярослав активно гастролировал по России. С 6 по 14 октября он находился в туре по Сибири, а уже потом выехал в Белоруссию. Оттуда артист вылетел в Тульскую область, где 18-го числа выступал перед жителями Новомосковска.

"Все концерты проходили при полном аншлаге, были проданы билеты, свидетелями являются тысячи зрителей", – заявил его концертный директор Антон Коробков-Землянский.

Ранее SHAMAN рассказал, что страдает из-за проблем со слухом. Они появились у него после перенесенной в детстве болезни, однако не помешали ему стать известным певцом.