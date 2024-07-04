SHAMAN рассказал, что в детстве частично потерял слух

Потерял слух: SHAMAN сделал признание о своей болезни
SHAMAN. Фото: соцсети
Артист впервые заговорил о своем недуге

Певец SHAMAN решил рассказать широкой общественности о своих проблемах со здоровьем. Оказалось, что еще в детстве он страдал от болезни, последствия которой ощущает до сих пор.

Ярослав вспомнил, как в 2-3 года у него появился отит. В итоге из-за недуга он частично потерял способность слышать.

"У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал", – признался артист.

Когда в школе его садили на задние парты, то расслышать слова учителя ему было трудно. Со временем SHAMAN адаптировался к своей проблеме и даже смог построить музыкальную карьеру, передает женский журнал "Клео.ру".

Сейчас, по словам Дронова, он не избавился ото всех трудностей. Однако это певец воспринимает как свою особенность, а не проблему.

Ранее SHAMAN вспомнил, как переживал период безденежья. 

Источник: The Voice
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