SHAMAN рассказал, что в детстве частично потерял слух

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Певец SHAMAN решил рассказать широкой общественности о своих проблемах со здоровьем. Оказалось, что еще в детстве он страдал от болезни, последствия которой ощущает до сих пор.
Ярослав вспомнил, как в 2-3 года у него появился отит. В итоге из-за недуга он частично потерял способность слышать.
"У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал", – признался артист.
Когда в школе его садили на задние парты, то расслышать слова учителя ему было трудно. Со временем SHAMAN адаптировался к своей проблеме и даже смог построить музыкальную карьеру, передает женский журнал "Клео.ру".
Сейчас, по словам Дронова, он не избавился ото всех трудностей. Однако это певец воспринимает как свою особенность, а не проблему.
Ранее SHAMAN вспомнил, как переживал период безденежья.
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