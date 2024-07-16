SHAMAN зарегистрировал товарный знак для продажи нижнего белья

Трусы для фанатов: SHAMAN нашел пикантный способ заработать
SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Многие с ума сходят по артисту

Популярный исполнитель Ярослав Дронов, больше известный широкой публике под звучным псевдонимом SHAMAN, взлетел на музыкальный Олимп со скоростью ракеты. Артист пользуется безграничной любовью публики и, судя по всему, собирается неплохо на этом заработать. Стало известно, что артист годов предложить своим преданным поклонникам трусы.

Так, выяснилось, что Ярослав Дронов уже зарегистрировал собственный товарный знак. Молодой артист понимает, что лучше зарабатывать деньги, пока его звезда ярко горит на творческом небосклоне. Теперь SHAMAN также займется бизнесом. Артист собирается выпускать ручки, кожаные изделия, одежду, блокноты, сумки и нижнее белье собственного производства.

Особенно пикантно это решение выглядит на фоне того, что недавно артист сделал сенсационное признание о нижнем белье. В одном из интервью Ярослав объявил, что не носит трусы, так как не видит в этом никакого смысла. Мол, ему намного комфортнее передвигаться без дополнительного элемента гардероба. Как бы там ни было, решение продавать трусы и другие товары привело в восторг поклонников SHAMAN.

"С удовольствием бы приобрела нижнее белье бренда "SHAMAN", "С карманом для микрофона?", "Ну а что, если бизнес прет, то почему бы не зарабатывать на своем успехе?", – пишут преданные фанаты. Их слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее в прессе появилась информация о бегстве Ярослава Дронова из России.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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