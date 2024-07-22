Отказ политика бороться за высокий пост активно обсуждается во всем мире

Главной темой дня стало решение пока еще президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена снять свою кандидатуру и отказаться от борьбы за кресло лидера нации на предстоящих в ноябре текущего года выборах. С едким комментарием по этому поводу выступил популярный российский певец Ярослав Дронов, известный широкой публике под звучным псевдонимом SHAMAN.



Артист увидел связь между решением Байдена выйти из большой политики и собственным выступлением у американского посольства в Москве. 19 июля SHAMAN устроил грандиозное шоу в Белокаменной. Он собрал митинг-концерт у здания, где располагается дипмиссия США, и в окружении преданных фанатов спел несколько патриотических композиций. Дронов обратил внимание, что буквально через несколько дней Байден решил сняться с предвыборной гонки.

"Родные, мы спели "Я русский" у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!" – язвительно заявил певец в социальных сетях.

SHAMAN устроил митинг в знак протеста против блокировки его канала на YouTube. Как известно, видеохостинг активно блокирует патриотический контент, направленный на поддержку России и отстаивание ее позиций на международной арене.

К слову, ранее на Западе озвучили киевскому режиму плохие новости из-за события в ноябре.