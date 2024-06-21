Киселев перечислил категорически отказавшихся помочь России артистов

Названы отказавшиеся помочь России артисты: среди них SHAMAN
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Знаменитостей призвали к совести

Глава "Русской медиагруппы" Владимир Киселев в новом интервью снова высказался о SHAMAN. В этот раз он заявил, что артист категорически отказался помогать финансово России и ее солдатам. Впрочем, как и несколько других знаменитостей.

По его словам, он обращался с таким предложением к Игорю Крутому, который никак на инициативу не ответил. Более того, напоминает Киселев, в поддержку российского президента композитор тоже заявлений не делал.

"Оно и немудрено – у него семья за границей", – говорит медиаменеджер.

Положительного ответа он не услышал также и от Игоря Матвиенко с Олегом Газмановым. Поэтому песни этих знаменитостей оказались под полным запретом на радиостанциях РМГ – сейчас там проигрывают композиции только тех артистов, которые стали для медиагруппы "верными и надежными" друзьями.

"Что же касается господ Газманова, Матвиенко, Крутого, я не устаю призывать к их совести, предлагаю присоединиться к моей инициативе или самостоятельно заявить о гражданской позиции, поддержат свою страну, свой народ", – указал он.

Ранее во время премии МУЗ-ТВ SHAMAN высказался о нападках в свой адрес со стороны Владимира Киселева. Он пожелал главе "Русской медиагруппы" здоровья, отказавшись давать более развернутый комментарий.

Источник: Газета.ру
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