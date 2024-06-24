ЕС ввел санкции против SHAMAN, Гагариной, Охлобыстина и Манучарова

Европа нанесла удар по четырем известным артистам
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Теперь им запрещено посещать страны, входящие в состав содружества

Европейский союз опубликовал новый пакет санкций против России, который вступает в силу с 24 июня. В черном списке оказались артисты SHAMAN, Полина Гагарина, Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.

Еще в мае стало известно, что рестрикции могут задеть певца Ярослава Дронова. Об этом писали европейские СМИ, указывая, что ограничения в его отношения будут введены из-за участия в инаугурации Владимира Путина. Также сообщалось, что в черный список могут внести актера Стивена Сигала по той же причине.

Полина Гагарина попала в итоговый вариант документа не так давно – об этом стало известно только на прошлой неделе из источников в ЕС. Когда было принято решение в отношении Охлобыстина и Манучарова, неизвестно. В документе заявлено, что все знаменитости принимали участие в мероприятиях, направленных на поддержку ВС РФ. 

Введение санкций подразумевает запрет на въезд в страны европейского содружества, а также заморозку активов в ЕС. Всего в последний пакет рестрикций попали 116 физических и юридических лиц – в том числе из Китая, Турции, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ.

Источник: сайт ЕС
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