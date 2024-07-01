SHAMAN вспомнил о своем периоде безденежья

Ему пришлось во всем положиться на свою жену

Сейчас SHAMAN входит в число самых дорогостоящих российских артистов, хотя всего пару лет назад он не мог похвастаться солидными заработками. Во многом ему приходилось полагаться на свою жену, которой теперь Ярослав обязан всем.

Дронов в новом интервью вспомнил, как Елена поддерживала его на протяжении всего творческого пути. Ее он считает своим единственным настоящим другом, хотя жаловаться на свои проблемы супруге не привык.

Такая преданность по отношению к возлюбленной у него неспроста. SHAMAN вспомнил, как сутками проводил время в звукозаписывающей студии, очень мало зарабатывал своим творчеством и не получал какой-то отдачи от публики, сообщает женский журнал "Клео.ру". По его словам, вытерпеть такое может далеко не каждая женщина.

"Это угнетает сильно. Как мужчине, мне это бьет по самолюбию", – вспомнил он о своем периоде безденежья.

Ходили слухи, что в итоге Елена стала главной причиной, по которой Ярослав смог добиться популярности. Она подключила все свои связи, чтобы артист наконец смог завоевать народную любовь. Как известно, до этого она занималась продвижением "Мегафона" и была замгендиректора направления по стратегическим коммуникациям, поэтому понимала, как можно правильно раскрутить любой продукт – даже певца.

Сейчас по карьере SHAMAN пытается нанести удар медиаменеджер Владимир Киселев, который ранее заявил, что артист категорически отказался поддерживать Россию делом.