Григорий Лепс рассказал о романе с 18-летней студенткой Авророй Киба

Охваченный страстью Лепс раскрыл интимные детали романа с 18-летней студенткой
Григорий Лепс. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Влюбленных разделяет пропасть в 43 года

В прессе продолжают перемалывать подробности нового романа знаменитого российского исполнителя Григория Лепса. Недавно он рассекретил отношения с юной нимфой. Артист встречается с горячей восемнадцатилетней красоткой, студенткой МГИМО. Недавно певец раскрыл интимные подробности его отношений с юной прелестницей.

Выбор 61-летнего ловеласа пал на эффектную студентку Аврору Киба. Лепс уже появляется вместе с красавицей на светских мероприятиях. Судя по всему, громадная разница в возрасте не смущает влюбленных. Лепс уже заявил, что их отношения точно переросли обычную дружбу. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

"Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения... У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает", – поделился интимными подробностями романа охваченный страстью пожилой артист.

Таким образом, Лепс подтвердил, что всячески старается ухаживать за юной прелестницей и надеется добиться от нее взаимности. Более того, в звездной тусовке поговаривают, что артист уже сделал девушке официальное предложение руки и сердца.

Сама Аврора также подтвердила факт того, что Лепс демонстрирует самые серьезные намерения. Она посвятила пост в социальных сетях своему новому роману. Девушка строго осадила ненавистников, подчеркнув, что предложение руки и сердца – это очень серьезный шаг со стороны знаменитого артиста.

Источник: ТНТ ✓ Надежный источник

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