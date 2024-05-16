Григорий Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей

Этот вопрос вызвал интерес у многих фанатов

Сегодня россияне с особым вниманием следят за поведением знаменитостей, а также их ближайших родственников. Так, у некоторых возник вопрос, почему дети известного российского патриота Григория Лепса учатся за границей.



Оказалось, что артист выступает резко против того, чтобы его наследники получали образование за рубежом. Григорий Лепс абсолютно убежден, что все необходимые знания и навыки можно приобрести в России.

К сожалению, позиция отца семейства оказалась в меньшинстве. На семейном совете было принято решение дать детям возможность учиться за границей – за это "проголосовали" остальные члены семьи.

"Я не одинок, существует еще семья, супруга, хоть мы официально не являемся мужем и женой", – пояснил ситуацию артист.

Он добавил, что в таком положении дел есть и позитивные стороны – например, его дети могут получить за рубежом уникальные знания, которые потом применят в работе на территории родного государства.

К слову, ранее появилась информация о могущественных покровителях Григория Лепса.