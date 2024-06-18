Бабушка юной невесты Лепса напомнила о необходимости венчания перед свадьбой

Неравный союз активно обсуждают в Сети

Недавно Григорий Лепс рассекретил свою новую возлюбленную. Сердце популярного артиста украла юная студентка МГИМО. По имеющейся информации, 61-летний ловелас уже сделал предложение совсем недавно достигшей совершеннолетия Авроре Киба.



18-летняя нимфа вскружила голову мужчине, который на 43 года ее старше. В звездной тусовке активно ходят слухи о скорой свадьбе. Однако, по некоторым данным, девушка пока не дала ответ своему возлюбленному. Ситуацию прокомментировала бабушка красавицы. Она выдвинула жесткое условие для бракосочетания.

Галина Палилова напомнила, что перед свадьбой должны быть соблюдены все традиции. Сначала семья Авроры ждет помолвку, затем должно состояться венчание, и только после этого свадьба. Более того, бабуля уверена, что слухи распространились слишком быстро, пока говорить об официальном заключении брака рано.

"Я не знаю, насчет свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка)", – подчеркнула возможная будущая родственница Григория Лепса.

К слову, ранее стало известно, кому достанутся богатства Григория Лепса после его смерти.