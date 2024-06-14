Григорий Лепс рассказал о своем завещании

Народный артист всегда прекрасно зарабатывал

Григорий Лепс остается очень востребованным певцом, его регулярно приглашают на крупные концерты, а также рады видеть на корпоративах. Успешная творческая карьера позволила знаменитости сколотить неплохое состояние. При этом певец прагматично смотрит на жизнь и уже позаботился о завещании.



Лепс рассказал, что сейчас его внимание приковано к Тверской области. Там у артиста огромный живописный участок площадью в 4 гектара. Здесь певец хочет возвести роскошный особняк, который станет его семейным гнездышком. Место находится недалеко от реки Волги и радует глаз живописными ландшафтами.

Стоит отметить, что совсем недавно Григорий Лепс пережил болезненный развод. Артист расстался с Анной Шаплыковой, с которой прожил целых два десятилетия. Что касается скопленных за жизнь богатств, певец уже все продумал – завещание составлено в пользу его детей.

К слову, ранее стало известно о желании Григория Лепса заняться жутким бизнесом ради денег.