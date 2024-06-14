Григорий Лепс рассказал о своем завещании

Завещание Григория Лепса: кому достанутся миллионы певца
Григорий Лепс. Фото: Иванко Игорь, АГН "Москва"
Народный артист всегда прекрасно зарабатывал

Григорий Лепс остается очень востребованным певцом, его регулярно приглашают на крупные концерты, а также рады видеть на корпоративах. Успешная творческая карьера позволила знаменитости сколотить неплохое состояние. При этом певец прагматично смотрит на жизнь и уже позаботился о завещании.

Лепс рассказал, что сейчас его внимание приковано к Тверской области. Там у артиста огромный живописный участок площадью в 4 гектара. Здесь певец хочет возвести роскошный особняк, который станет его семейным гнездышком. Место находится недалеко от реки Волги и радует глаз живописными ландшафтами.

Стоит отметить, что совсем недавно Григорий Лепс пережил болезненный развод. Артист расстался с Анной Шаплыковой, с которой прожил целых два десятилетия. Что касается скопленных за жизнь богатств, певец уже все продумал – завещание составлено в пользу его детей.

К слову, ранее стало известно о желании Григория Лепса заняться жутким бизнесом ради денег.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
По теме

Необычная деталь подлодки РФ у берегов Кубы заставила Запад паниковать

Россия демонстрирует, на что способна

Между Арменией и Белоруссией разгорелся грандиозный скандал

Камнем преткновения стал вопрос Нагорного Карабаха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей