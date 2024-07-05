Молодая невеста Лепса прокомментировала их роман

Юная любовница Лепса дерзко высказалась об их романе
Григорий Лепс. Фото: Иванко Игорь, АГН "Москва"
18-летняя нимфа показала зубки

В прессе продолжают активно обсуждать сенсационные новости о новом романе знаменитого российского певца Григория Лепса. Недавно стало известно, что артист по уши влюбился в студентку МГИМО. 18-летняя Аврора Киба буквально вскружила голову престарелому артисту. Девушка впервые прокомментировала отношения со звездой и сделала это в весьма дерзкой форме.

Красотка высказалась о любовной связи с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале. Юная любовница знаменитости показала зубки и умело заткнула всех недоброжелателей и язвительных комментаторов. Разумеется, люди с большим удовольствием обсуждают огромную разницу в возрасте двух влюбленных, а некоторые утверждают, что студентка – всего лишь очередная интрижка для именитого ловеласа.

Аврора не стала молчать и прокомментировала ситуацию. Девушка подтвердила слухи о том, что 61-летний артист уже сделал ей предложение. Студентка напомнила, что первой встречной руку и сердце не предлагают, так что Лепс явно демонстрирует серьезные намерения.

"Я не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант. И по-моему никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно?" – заметила девушка.  

Также Киба добавила, что родилась и всегда жила в прекрасных условиях, поэтому не нуждается в чужих деньгах и славе. Что касается дальнейших отношений с Лепсом, девушка подчеркнула: "Время покажет".

К слову, ранее бабушка Авроры выдвинула жесткое условие их свадьбы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

В Британии раскрыли самую ужасную новость для ВСУ за последние 36 часов

Украина продолжает терять свои позиции

"Советская эскортница": раскрыта страшная тайна Лаймы Вайкуле

Певица превратилась в отъявленную русофобку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей