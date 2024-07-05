Молодая невеста Лепса прокомментировала их роман

18-летняя нимфа показала зубки

В прессе продолжают активно обсуждать сенсационные новости о новом романе знаменитого российского певца Григория Лепса. Недавно стало известно, что артист по уши влюбился в студентку МГИМО. 18-летняя Аврора Киба буквально вскружила голову престарелому артисту. Девушка впервые прокомментировала отношения со звездой и сделала это в весьма дерзкой форме.



Красотка высказалась о любовной связи с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале. Юная любовница знаменитости показала зубки и умело заткнула всех недоброжелателей и язвительных комментаторов. Разумеется, люди с большим удовольствием обсуждают огромную разницу в возрасте двух влюбленных, а некоторые утверждают, что студентка – всего лишь очередная интрижка для именитого ловеласа.

Аврора не стала молчать и прокомментировала ситуацию. Девушка подтвердила слухи о том, что 61-летний артист уже сделал ей предложение. Студентка напомнила, что первой встречной руку и сердце не предлагают, так что Лепс явно демонстрирует серьезные намерения.

"Я не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант. И по-моему никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно?" – заметила девушка.



Также Киба добавила, что родилась и всегда жила в прекрасных условиях, поэтому не нуждается в чужих деньгах и славе. Что касается дальнейших отношений с Лепсом, девушка подчеркнула: "Время покажет".

К слову, ранее бабушка Авроры выдвинула жесткое условие их свадьбы.