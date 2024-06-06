Лепс заявил о планах открыть частное кладбище ради прибыли

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Популярный российский исполнитель Григорий Лепс давно не ограничивает себя исключительно творческой деятельностью. Талантливый певец пользуется огромной популярностью у публики, регулярно участвует в крупных мероприятиях и является желанной звездой на частных корпоративах. Однако Лепсу также нравится заниматься предпринимательством. Недавно он заявил, что его очень заинтересовал жуткий бизнес, на котором можно отлично подзаработать.
Григорий Лепс признался, что в сфере предпринимательства иногда терпит фиаско. Некоторые его бизнесы практически не приносят прибыль, а другие и вовсе работают в убыток и закрываются. На Петербургском международном экономическом форуме он объявил, что разочаровался в некоторых сферах деятельности и теперь хотел бы заняться чем-то совсем новым. К удивлению публики, Лепс загорелся жутковатым бизнесом – он подумывает о том, чтобы открыть частное кладбище.
"Теперь бы хотел заняться другим… Ну например открыть частное кладбище! А что, прибыльное дело", – отметил артист.
Лепс справедливо рассудил, что такой бизнес может принести много денег. Люди, охваченные горем утраты, часто готовы тратить большие деньги на то, чтобы достойно проводить любимого человека в последний путь.
К слову, ранее Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей.
Важной информацией поделились в Минобороны