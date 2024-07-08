Ученые из Германии назвали идеальное число половых партнеров для мужчин и женщин

Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Фото: www.unsplash.com
Наблюдениями поделились в Европе

Гармония в сексуальной сфере жизни всегда играет важную роль, человеку важно состояться в личных отношениях. Немецкие ученые решили разобраться в пикантном вопросе и определили, сколько сексуальных партнеров в идеале должно быть в жизни мужчины и женщины.

В первую очередь, отмечается, что в последнее время разрушен давно устоявшийся стереотип о том, что активное сексуальное поведение мужчин является социально одобряемым фактом, а вот женщинам в этом вопросе следует вести себя скромно и целомудренно. Эта норма давно устарела, так что общество уже не порицает активность женщин в данном плане.

Что касается идеального количества половых партнеров, то для мужчин соответствующая цифра составляет порядка 4-5 в течение всей жизни с 2-3 случайными сексуальными интрижками. Первая интимная близость у представителей сильной половины человечества в идеале должна произойти в 18-20 лет.

Для женщин показатель чуть скромнее. Немцы считают, что девушкам нужно иметь около 2-3 сексуальных партнеров за жизнь, 1-2 случайные интимные связи. Оптимальный возраст для девушек для того, чтобы расстаться с невинностью – от 16 до 18 лет, уверяют европейские эксперты.

К слову, ранее мужчина поделился жуткой историей о неудачном сексуальном опыте. Он решил внести разнообразие в эту сферу жизни и получил серьезные ожоги.

Источник: Social Psychological and Personality Science ✓ Надежный источник
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