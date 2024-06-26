Эксперт посоветовал, как действовать при отсутствии секса в браке

Бывает, ситуация накаляется до предела

В период стремительного развития цифровых технологий даже консультации с медицинскими экспертами могут проходить в формате интернет-переписки. Один мужчина решил рассказать о тяжелой ситуации, в которой оказался, известному секс-эксперту Харрису О’Мэлли. Он пожаловался, что вот уже несколько лет не занимается сексом с любимой женой. В ответ на эту жалобу мужчина получил радикальный совет от профильного эксперта.



Автор письма с вопросом, касающимся интимной сферы жизни, рассказал, что девять лет назад связал себя узами брака с лучшей подругой. В сексуальном плане он изначально был значительно более активным, чем его супруга, однако на первых порах этот вопрос как-то удавалось решить.

Все изменилось примерно пять лет назад. В какой-то момент женщина окончательно отказалась от сексуальных контактов и даже переехала в отдельную спальню. Мужчина подчеркнул, что не хочет разрушать брак, любит свою благоверную, но регулярно нуждается в сексуальной разрядке и чувствует себя несчастным, так как не может удовлетворить эту потребность.

Сексолог заявил, что в семье сложилась очень странная атмосфера. Эксперт подчеркнул, что один партнер не может в одностороннем порядке полностью отказаться от выполнения супружеского долга. В первую очередь, проблему нужно обсудить с женщиной. Если она сознательно отказалась от секса, это несправедливо по отношению к мужу.

В таком случае, как советует О’Мэлли, следует решиться на радикальный шаг и развестись. Также сексолог подчеркнул, что не стоит сохранять семью только ради детей. Впрочем, эксперт добавил, что перед заявлением о разводе стоит постараться уговорить супругу сходить к психологу и разобраться в проблеме.

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