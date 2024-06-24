Тарзан рассказал об особенностях интимной жизни с Королевой

Тарзан раскрыл особенности сексуальной жизни с Королевой
Тарзан и Наташа Королева. Фото: Феликс Грозданов, "Дни.ру"
Артисты разоткровенничались

Популярная российская певица Наташа Королева и известный танцор Сергей Глушко (Тарзан) живут в браке больше двух десятилетий. За это время в их жизни происходило всякое, но знаменитости остаются вместе и продолжают любить друг друга.

Более того, артисты не стесняются делиться сокровенными подробностями своей личной жизни с широкой публикой. Так, недавно Тарзан рассказал о сексуальных предпочтениях своей жены, чем удивил многих.

Оказалось, звезды с умом подошли к вопросу и целенаправленно делают все для того, чтобы сохранить страсть в отношениях. Они стараются разнообразить свою сексуальную жизнь, поэтому частенько придаются любовным утехам за пределами дома. Оказалось, что супруги вступали в сексуальную близость даже в туалете самолета.

Также Королева рассказала, что получала невероятное удовольствие в то время, когда ее муж работал стриптизером. По словам певицы, во время трудовой деятельности мужчина заряжался энергией восхищенных женщин, а затем приносил ее домой и радовал законную супругу. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Наташа Королева напала на Леру Кудрявцеву прямо на публике. Знаменитости не сошлись во мнении по поводу одного из участников популярной передачи.

Источник: "Шоу Воли" на ТНТ ✓ Надежный источник
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