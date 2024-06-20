Cексолог назвал одну из возможных причин проблем в интимной жизни

Больше всего трудностей она доставляет женщинам

Лишний вес может стать причиной, по которой человек испытывает трудности в интимной сфере. Об этом рассказал сексолог Андрей Булах.

Все дело в том, что параметры фигуры способны определять отношение человека к самому себе. Женщины, которые недавно родили, часто комплексуют из-за лишнего веса и не могут раздеться перед партнером. Порой, такая проблема встречается и у мужчин.

Также изменение объемов тела способно доставлять дискомфорт во время интима, люди могут задействовать не все позы, которые хотелось бы, и им сложнее двигаться.

"У мужчин, как правило, лишний вес вызывает меньше трудностей в отношениях, но проблемы с самооценкой, сексуальной активностью тоже бывают", – подытожил специалист.

Ранее эксперты рассказали о неочевидных причинах, по которым может не хотеться заниматься сексом.