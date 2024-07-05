Мужчина пожелал разнообразить секс и получил огромный ожог

Готовность к экспериментам дорого обошлась ловеласу

Как известно, сексуальные отношения имеют большую значимость для гармоничной и счастливой жизни в паре. Житель Великобритании столкнулся с серьезными проблемами в этой сфере и рассказал о своем неудачном опыте.



Несколько лет назад мужчине пришлось пойти на ампутацию ноги. Это обстоятельство сильно сказалось на его личной жизни. Сексуальные отношения с партнершей резко ухудшились. Однако парочка не теряла оптимизма и решила попробовать внести разнообразие в интимную сферу для того, чтобы снова разжечь страсть.

Влюбленные посмотрели фильм для взрослых и решили повторить одну из сцен. Для этого девушка попросила парня избавиться от растительности в интимном месте. Он с готовностью отправился в ванную комнату, где нанес на нужные зоны крем для удаления волос.

К сожалению, буквально сразу он почувствовал очень сильное жжение, даже после удаления крема кожа болела и покрылась волдырями. В итоге парень заработал огромный ожог. Еще несколько недель ему пришлось залечивать раны.

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