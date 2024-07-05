Мужчина пожелал разнообразить секс и получил огромный ожог

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Как известно, сексуальные отношения имеют большую значимость для гармоничной и счастливой жизни в паре. Житель Великобритании столкнулся с серьезными проблемами в этой сфере и рассказал о своем неудачном опыте.
Несколько лет назад мужчине пришлось пойти на ампутацию ноги. Это обстоятельство сильно сказалось на его личной жизни. Сексуальные отношения с партнершей резко ухудшились. Однако парочка не теряла оптимизма и решила попробовать внести разнообразие в интимную сферу для того, чтобы снова разжечь страсть.
Влюбленные посмотрели фильм для взрослых и решили повторить одну из сцен. Для этого девушка попросила парня избавиться от растительности в интимном месте. Он с готовностью отправился в ванную комнату, где нанес на нужные зоны крем для удаления волос.
К сожалению, буквально сразу он почувствовал очень сильное жжение, даже после удаления крема кожа болела и покрылась волдырями. В итоге парень заработал огромный ожог. Еще несколько недель ему пришлось залечивать раны.
К слову, ранее были названы причины добровольного отказа женщин от секса.
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