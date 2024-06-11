Отар Кушанашвили грубо раскритиковал Ксению Собчак

Собчак залепили публичную оплеуху: "Злая, сварливая Горгона"
Ксения Собчак. Фото: Зыков Кирилл, АГН "Москва"
Блондинку многие критикуют

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак давно является одной из самых скандальных звезд отечественного шоу-бизнеса. Многие с большим уважением относятся к амбициозной блондинке, впрочем, ее методы достижения успеха часто вызывают бурную критику. С разгромной тирадой в адрес журналистки выступил телеведущий Отар Кушанашвили.

Известный скандалист побывал на авторском проекте юмориста Павла Воли "Шоу Воли". Во время разговора комик предложил гостю угадать его собственные критические изречения о российских знаменитостях прошлых лет. Читая высказывания о Собчак, Отар очень удивился, что в тот раз обошелся без нецензурной брани. По мнению телеведущего, о блондинке можно говорить только на матерном языке.

"Про Собчак и не матом? Совсем был, наверно, потерявший форму. Горгоной назвал бы ее, это имя нарицательное злой, сварливой женщины, которая все сделает ради успеха", – отвесил публичную оплеуху Ксении Отар.

Кушанашвили также поделился своим мнением о скандальном актере Никите Кологривом. Отар отметил, что поэтажный парень напоминает ему себя в молодости, однако Никита явно перегибает, так что особого уважения у телеведущего не вызывает.

К слову, ранее Ксения Собчак ядовито высказалась о своей закадычной подруге. Блондинка за словом в карман не лезет.

Источник: Шоу "Воли" ✓ Надежный источник
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