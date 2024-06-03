Собчак назвала жутко несправедливым произошедшее с Ургантом

Телеведущая выступила с заявлением

Популярная телеведущая и журналистка Ксения Собчак всегда готова обозначить свою позицию по любому животрепещущему вопросу. Так, недавно она высказалась о случавшемся с ее коллегой Иваном Ургантом. По мнению Собчак, все произошедшее с отныне опальным телеведущим крайне несправедливо.



Как известно, звездный комик неоднозначно повел себя на фоне событий зимы 2022 года. После этого юморист фактически остался без работы. Его авторское шоу "Вечерний Ургант" сняли с показа, в других проектах Ивана также не видно. Падение с самой верхушки телевизионного Олимпа оказалось весьма болезненным. Теперь популярный телеведущий вынужден зарабатывать себе на жизнь небольшими гастролями в европейских странах.

Собчак решила высказаться о судьбе Ивана после того, как он дал первое большое интервью, прервав долгое молчание. "Блондинка в шоколаде" подчеркнула, что считает Урганта очень талантливым человеком и одним из лучших комиков. Ее крайне расстраивает то, как сложилась судьба попавшего в опалу коллеги. Все произошедшее она назвала жутко несправедливым.

"Ваню я очень люблю, считаю самым талантливым ведущим и комиком нашей страны, и то, что с ним произошло, жутко несправедливо", – поделилась своими эмоциями телеведущая.

К слову, ранее Ксению Собчак погнали с популярного курорта.