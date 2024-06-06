Собчак появилась на ПМЭФ с сумкой за 11 млн рублей

Народ возмутился из-за дорого аксессуара знаменитости

Ксения Собчак стала одной из участниц Петербургского международного экономического форума. На него знаменитость тщательно подбирает наряды, которые показывает в своих соцсетях. И один из них спровоцировал скандал.

Журналистка вышла в свет в платье с открытым декольте, красных туфлях, а дополняла образ небольшая сумка французского модного дома Hermes. Стоимость аксессуара составляет 120 тысяч долларов, или около 11 млн рублей.

"По цвету платья можно определить, куда я так собралась. Подсказка: вечер любимого банка", – написала она под публикацией.

Россиян возмутило, что знаменитость потратила такие огромные деньги на сумку. Они раскритиковали Собчак в комментариях к новости о ее появлении на ПМЭФ.

"Старую лошадь уже ничто не украсит", "В стране такая ситуация, а она... Лучше бы на благотворительность эти деньги отдала!", "Это еще что, дети наших министров на Западе вино пьют за 400 млн рублей", – пишут недовольные.

Сама Ксения пока не отреагировала на возмущения публики из-за своей сумки. Но, как известно, народная критика ее нисколько не смущает – за годы своей публичной деятельности знаменитость привыкла к постоянным нападкам, а потому отвечает на них с иронией и сарказмом.

Ранее Ксения Собчак высказалась о ситуации с Иваном Урганом. Она отметила, что ей очень жаль из-за того, что ведущий практически полностью лишился работы в России.