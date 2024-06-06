Собчак появилась на ПМЭФ с сумкой за 11 млн рублей

Собчак возмутила россиян своим появлением на ПМЭФ
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Народ возмутился из-за дорого аксессуара знаменитости

Ксения Собчак стала одной из участниц Петербургского международного экономического форума. На него знаменитость тщательно подбирает наряды, которые показывает в своих соцсетях. И один из них спровоцировал скандал. 

Журналистка вышла в свет в платье с открытым декольте, красных туфлях, а дополняла образ небольшая сумка французского модного дома Hermes. Стоимость аксессуара составляет 120 тысяч долларов, или около 11 млн рублей. 

"По цвету платья можно определить, куда я так собралась. Подсказка: вечер любимого банка", – написала она под публикацией.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Россиян возмутило, что знаменитость потратила такие огромные деньги на сумку. Они раскритиковали Собчак в комментариях к новости о ее появлении на ПМЭФ.

"Старую лошадь уже ничто не украсит", "В стране такая ситуация, а она... Лучше бы на благотворительность эти деньги отдала!", "Это еще что, дети наших министров на Западе вино пьют за 400 млн рублей", – пишут недовольные.

Сама Ксения пока не отреагировала на возмущения публики из-за своей сумки. Но, как известно, народная критика ее нисколько не смущает – за годы своей публичной деятельности знаменитость привыкла к постоянным нападкам, а потому отвечает на них с иронией и сарказмом.

Ранее Ксения Собчак высказалась о ситуации с Иваном Урганом. Она отметила, что ей очень жаль из-за того, что ведущий практически полностью лишился работы в России.

Источник: Telegram
По теме

Армия России разгромила логово "Иностранного легиона"

Важной информацией поделились в Минобороны

В Британии указали на позорный провал Зеленского: "Массовый отказ"

Планы Киева обернулись прахом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей