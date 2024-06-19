Состояние Кейт Миддлтон ухудшилось после первого появления на публике

Принцесса еще очень слаба

Откровенное признание любимицы британцев принцессы Кейт Миддлтон о том, что она вынуждена вести тяжелую борьбу с раковой опухолью, встревожило весь мир. Люди из разных стран внимательно следят за тем, что происходит с монаршей особой. Недавно она произвела фурор, впервые появившись на ежегодном военном мероприятии. К сожалению, этот выход дорого обошелся принцессе.



Как сообщает королевский эксперт Кэти Николл, здоровье знаменитости пошатнулось после выхода в свет. Там Кейт Миддлтон была вынуждена долгое время простоять на ногах. Очевидно, что само появление на светском мероприятии также потребовало длительной подготовки и дорого обошлось принцессе в эмоциональном плане.

Николл обратила внимание, что представительнице королевского семейства было нелегко так долго стоять на ногах. В какой-то момент принцессе предложили сесть, и она с большой благодарностью согласилась. Все это говорит о том, что Кейт пока очень слаба и не может в полную силу заниматься своими обязанностями.

"Я не думаю, что мы сможем увидеть ее на публике в ближайшее время. Это потребует некоторого восстановления", – отметила Николл.

Эксперт подчеркнула, что теперь Миддлтон понадобится время на то, чтобы восстановиться. Она также отметила невероятное мужество принцессы, которая даже в такой тяжелой ситуации не теряет оптимизм и делает все для того, чтобы побороть болезнь.

К слову, ранее одна необычная деталь в появлении Кейт Миддлтон на публике смутила внимательных поклонников.