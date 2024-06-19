Состояние Кейт Миддлтон ухудшилось после первого появления на публике

Состояние Кейт Миддлтон резко ухудшилось после первого появления на публике
Кейт Миддлтон. Фото: соцсети
Принцесса еще очень слаба

Откровенное признание любимицы британцев принцессы Кейт Миддлтон о том, что она вынуждена вести тяжелую борьбу с раковой опухолью, встревожило весь мир. Люди из разных стран внимательно следят за тем, что происходит с монаршей особой. Недавно она произвела фурор, впервые появившись на ежегодном военном мероприятии. К сожалению, этот выход дорого обошелся принцессе.

Как сообщает королевский эксперт Кэти Николл, здоровье знаменитости пошатнулось после выхода в свет. Там Кейт Миддлтон была вынуждена долгое время простоять на ногах. Очевидно, что само появление на светском мероприятии также потребовало длительной подготовки и дорого обошлось принцессе в эмоциональном плане.

Николл обратила внимание, что представительнице королевского семейства было нелегко так долго стоять на ногах. В какой-то момент принцессе предложили сесть, и она с большой благодарностью согласилась. Все это говорит о том, что Кейт пока очень слаба и не может в полную силу заниматься своими обязанностями.

"Я не думаю, что мы сможем увидеть ее на публике в ближайшее время. Это потребует некоторого восстановления", – отметила Николл.

Эксперт подчеркнула, что теперь Миддлтон понадобится время на то, чтобы восстановиться. Она также отметила невероятное мужество принцессы, которая даже в такой тяжелой ситуации не теряет оптимизм и делает все для того, чтобы побороть болезнь.

К слову, ранее одна необычная деталь в появлении Кейт Миддлтон на публике смутила внимательных поклонников.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
По теме

"За шесть недель": раскрыта жуткая правда о новых солдатах ВСУ

Украинцы столкнулись с тяжелым испытанием

Американцы в ярости: Белый дом отменил встречу с делегацией Израиля

Отношения между странами в последнее время очень напряженные

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей