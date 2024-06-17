Миддлтон удивила поклонников нарядом на первом после новостей о раке появлении

Фанаты были рады видеть принцессу

Британская принцесса Кейт Миддлтон всегда пользовалась особым вниманием публики, а после таинственного исчезновения стала одной из самых обсуждаемых публичных персон. Несколько дней назад знаменитость наконец-то вышла в свет, чем очень порадовала своих многочисленных фанатов. Впрочем, одна деталь сильно смутила поклонников принцессы.



Кейт Миддлтон вместе с семьей появилась на ежегодном военном шоу Trooping the Colour. Принцесса, которую никто не видел несколько месяцев, произвела фурор своим долгожданным появлением на публике. Для первого после объявления о тяжелом заболевании выхода в свет монаршая особа выбрала белое платье бренда Jenny Packham. Образ дополнили черный пояс и черный бант на шее.

Внимательных поклонников знаменитости несколько смутил ее наряд. Дело в том, что принцесса уже появлялась на крупном мероприятии в таком же платье. Обычно монаршие особы предпочитают не повторяться в нарядах, выходя на публику. Кейт была в этом платье на коронации короля Карла Третьего в мае прошлого года. В тот раз она лишь выбрала другой пояс и другие туфли.

К слову, ранее стали известны подробности состояния Кейт Миддлтон после перенесенной химиотерапии. Судьба королевской особы заботит весь мир.