Тяжелобольную Кейт Миддлтон обвинили в симуляции рака ради подтяжки лица

Симулировала рак: Кейт Миддлтон обвинили в хитром обмане
Кейт Миддлтон. Фото: соцсети
Появилась новая теория "заболевания" принцессы

Судьба британской принцессы Кейт Миддлтон интересует не только подданных королевства, но и людей по всему миру. Недавний выход в свет знаменитости порадовал ее поклонников, но, в то же время, вызвал пересуды. Некоторые считают, что принцесса Кейт всех обманула и со злым умыслом симулировала рак.

Появление Миддлтон на ежегодном военном параде произвело настоящий фурор. До этого в информационном пространстве ходило немало слухов о том, что произошло с принцессой. Некоторые считали, что она стала жертвой оккультных ритуалов и давно мертва. Цветущий вид Кейт на параде породил новую волну сплетен.

Некоторые интернет-пользователи были поражены тем, что принцесса так отлично выглядит – страшная болезнь, о которой она недавно рассказывала, абсолютно не сказалась на ее внешности. Более того, людям кажется, что Миддлтон даже помолодела и избавилась от мимических морщинок.

На этом фоне появилась теория о том, что принцесса Кейт выдумала заболевание онкологией, чтобы сделать подтяжку лица и спокойно реабилитироваться в стороне от лишних глаз. Как известно, членам августейшего семейства категорически запрещено делать омолаживающие операции. Есть версия, что Миддлтон пошла на хитрый обман, чтобы сохранить свою красоту, и при этом не вызывать осуждение со стороны окружающих.

Впрочем, королевский эксперт придерживается другого мнения. Николл выразила уверенность, что выход в свет дорого стоил принцессе Кейт и теперь ей предстоит долгая реабилитация.

Источник: Портал news.com.au ✓ Надежный источник
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