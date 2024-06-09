Принц Уильям рассказал, что Миддлтон идет на поправку

Завление он сделал вскоре после новостей о странной записке супруги

Принц Уильям впервые за долгое время рассказал, как себя чувствует Кейт Миддлтон. Молчание он прервал на фоне новостей о странной записке с просьбой о помощи, которую принцесса передала знакомому на публичном мероприятии за пару недель до своего исчезновения.

Будущий британский король утверждает, что его супруга постепенно идет на поправку. Ей бы очень хотелось тоже принимать участие в официальных мероприятиях, но пока сделать этого она не может. Семейство, по его словам, сохраняет позитивный настрой на ее выздоровление.

Пока неизвестно, когда Миддлтон сможет вернуться к своим обязанностям. Изначально говорили, что впервые появиться в публичном поле она может уже осенью, однако позже британские эксперты по королевской семье допустили, что принцесса выйдет в свет не ранее чем в конце года. По их словам, при такой серьезной болезни восстановление занимает долгий срок.

При этом конспирологи полагают, что Кейт Миддлтон давно нет в живых. На эти мысли их наталкивают подставные фото и видео с монаршей особой, которые, как оказалось, были сделаны с помощью нейросетей. Также масла в огонь подлил пост британского иллюзиониста Даррена Брауна, который в конце 2023 года сообщал в соцсетях, что принцесса тайно передала ему записку с просьбой о помощи.