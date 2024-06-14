The Sun: у принцессы Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии

Судьба принцессы заботит весь мир

Страшное заболевание, которое обрушилось на голову любимицы британцев, принцессы Кейт Миддлтон, вызвало огромный резонанс и обсуждается во многих странах. Периодически в прессе появляются подробности состояния представительницы британской королевской семьи. Так, стало известно, что у принцессы начались серьезные осложнения после курса химиотерапии.

Супруга принца Уильяма страдает от онкологического заболевания. Именно поэтому несколько месяцев назад она пропала из публичной плоскости, чем вызвала целую волну слухов. Лучшие медики Великобритании делают все для того, чтобы помочь венценосной пациентке победить недуг. Как сообщила королевский эксперт Кэти Николл, на этом пути встречаются серьезные проблемы.

Одним из этапов лечения от раковых опухолей является химиотерапия. После соответствующих процедур Миддлтон почувствовала себя плохо. Когда принцесса приступила к борьбе с онкологией, она сделала серьезную операцию, затем прошла химию, перешла к реабилитации, а после этого у нее начались осложнения.

"Это случилось после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления", – рассказала Николл.

Разумеется, такие новости вызвали тревогу в обществе. Королевский эксперт уверяет, что в конце концов Миддлтон смогла преодолеть кризис и рассчитывает поправиться в самое ближайшее время.

К слову, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон тайно передала записку с мольбой о помощи.