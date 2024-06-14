The Sun: у принцессы Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии

Осложнения после химиотерапии: появились подробности состояния Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: соцсети
Судьба принцессы заботит весь мир

Страшное заболевание, которое обрушилось на голову любимицы британцев, принцессы Кейт Миддлтон, вызвало огромный резонанс и обсуждается во многих странах. Периодически в прессе появляются подробности состояния представительницы британской королевской семьи. Так, стало известно, что у принцессы начались серьезные осложнения после курса химиотерапии.

Супруга принца Уильяма страдает от онкологического заболевания. Именно поэтому несколько месяцев назад она пропала из публичной плоскости, чем вызвала целую волну слухов. Лучшие медики Великобритании делают все для того, чтобы помочь венценосной пациентке победить недуг. Как сообщила королевский эксперт Кэти Николл, на этом пути встречаются серьезные проблемы.

Одним из этапов лечения от раковых опухолей является химиотерапия. После соответствующих процедур Миддлтон почувствовала себя плохо. Когда принцесса приступила к борьбе с онкологией, она сделала серьезную операцию, затем прошла химию, перешла к реабилитации, а после этого у нее начались осложнения. 

"Это случилось после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления", – рассказала Николл.

Разумеется, такие новости вызвали тревогу в обществе. Королевский эксперт уверяет, что в конце концов Миддлтон смогла преодолеть кризис и рассчитывает поправиться в самое ближайшее время.

К слову, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон тайно передала записку с мольбой о помощи.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
По теме

Необычная деталь подлодки РФ у берегов Кубы заставила Запад паниковать

Россия демонстрирует, на что способна

Между Арменией и Белоруссией разгорелся грандиозный скандал

Камнем преткновения стал вопрос Нагорного Карабаха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей