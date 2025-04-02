Названа причина смерти актера Вэла Килмера

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Известный актер Вэл Килмер скончался в 65 лет. Об этом стало известно журналистам от его родственников. Причиной его гибели стала пневмония, которая протекала на фоне ранее диагностированного рака легких.
Килмер запомнился россиянам по ролям в фильмах "Бэтмен начало", "Александр", "Мистер Никто", "Спартанец", "Лучший стрелок". Также он снимался вместе с Оксаной Акиньшиной в кинокартине "Москва Zero", вышедшем на экраны в 2006 году и сообравшем крайне негативные отзывы критиков. Его последней работой был фильм 2022 года с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик".
Как сообщает женский журнал "Клео.ру", из-за болезни Килмер сильно изменился. Он проходил курсы химиотерапии, что сильно сказалось на его внешности и голосе. Из-за этого он долгое время не снимался в Голливуде.
После отказа от актерской карьеры знаменитость занимался творчеством: рисовал картины и создавал абстрактные принты. Известно, что за пределами экрана у него были разногласия с режиссерами, особенно в начале карьеры, после чего он заслужил репутацию угрюмого и эгоцентричного человека.
Политик заявил об угрозе, которую представляет новая инициатива Вашингтона
Российский политик славится отличным чувством юмора