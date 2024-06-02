Раскрыта причина вероятного развода Лопес и Аффлека

У знаменитостей разные взгляды на жизнь

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разъехались, чтобы понять, есть ли у их отношений будущее. Пока они не до конца уверены, что такой брак подходит им обоим, поэтому певица подбирает себе новый особняк, а актер переехал поближе к бывшей жене и детям.

Близкие к паре люди говорят, что отношения супругов начали накаляться несколько месяцев назад. Дженнифер стала особенно много работать и оттого часто бывала крайне напряженной. И на фоне быта у них полностью прошла фаза "медового месяца"

"Источник сообщает, что Аффлек "не согласен с образом жизни Дженнифер" и чувствует себя "утомленным" браком".

Дополнительно усугубили ситуацию постоянные разъезды звезды по разным городам из-за работы.

Со временем Дженнифер и Бену стало все труднее эффективно общаться, и небольшие недопонимания переросли в серьезные споры. Лопес предпочитает обсуждать ситуацию, когда возникают конфликты, а Аффлек склонен отстраняться. Дополнительно они не сходятся в вопросах воспитания детей.

Для артистки очередной рухнувший брак является больши потрясением, поскольку она надеялась, что теперь будет с Беном до конца жизни.