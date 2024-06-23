Бен Аффлек снова начал пить на фоне развода с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек снова начал пить на фоне развода с Дженнифер Лопес
Бен Аффлек. Кадр: YouTube.com
Люди видели его со остекленевшим взглядом

Сложности в отношениях с Джей Ло стали для Бена Аффлека спусковым крючком – СМИ сообщают, что артист снова пристрастился к алкоголю. В прошлом браке именно его пагубная привычка привела к разводу с Дженнифер Гарнер, и долгое время знаменитость не мог с нею справиться.

Знакомые говорят, что Аффлек имеет множество личностных проблем, в числе которых алкогольная и игровая зависимости. 

"Я видел, какие у него остекленевшие глаза, и это очень беспокоит всех, кто о нем заботится", – заявляют источники.

Поговаривают, что актер уже поставил окончательную точку в отношениях, пока Дженнифер Лопес еще не теряет надежд и рассчитывает, что им поможет терапия с психологом. Однако все усугубляет отношение матери и детей артистки к ее избраннику, которые, по слухам, в последнее время сильно недолюбливают Аффлека.

Ранее СМИ сообщали, что на фоне опасений по поводу алкогольной зависимости актера Лопес наладила контакт с его бывшей супругой Дженнифер Гарнер, которая тоже переживает, что Бен снова пристрастится к бутылке.

Журналисты утверждают, что недавно общий дом знаменитостей был выставлен на продажу. Это может говорить о скорой подаче заявления на развод со стороны Аффлека или Лопес.

Источник: Daily Mail
По теме

На Западе раскрыли, в какой город направят истребители F-16 для ВСУ

Незалежная нуждается в поддержке

Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти

Сотрудники пожаловались на собственного начальника президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей