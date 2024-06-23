Бен Аффлек снова начал пить на фоне развода с Дженнифер Лопес

Люди видели его со остекленевшим взглядом

Сложности в отношениях с Джей Ло стали для Бена Аффлека спусковым крючком – СМИ сообщают, что артист снова пристрастился к алкоголю. В прошлом браке именно его пагубная привычка привела к разводу с Дженнифер Гарнер, и долгое время знаменитость не мог с нею справиться.

Знакомые говорят, что Аффлек имеет множество личностных проблем, в числе которых алкогольная и игровая зависимости.

"Я видел, какие у него остекленевшие глаза, и это очень беспокоит всех, кто о нем заботится", – заявляют источники.

Поговаривают, что актер уже поставил окончательную точку в отношениях, пока Дженнифер Лопес еще не теряет надежд и рассчитывает, что им поможет терапия с психологом. Однако все усугубляет отношение матери и детей артистки к ее избраннику, которые, по слухам, в последнее время сильно недолюбливают Аффлека.

Ранее СМИ сообщали, что на фоне опасений по поводу алкогольной зависимости актера Лопес наладила контакт с его бывшей супругой Дженнифер Гарнер, которая тоже переживает, что Бен снова пристрастится к бутылке.

Журналисты утверждают, что недавно общий дом знаменитостей был выставлен на продажу. Это может говорить о скорой подаче заявления на развод со стороны Аффлека или Лопес.