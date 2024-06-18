Лопес приняла окончательное решение рассторгнуть брак с Аффлеком

Лопес приняла окончательное решение рассторгнуть брак с Аффлеком
Дженнифер Лопес. Кадр: YouTube.com
Во всем близкие к артистке винят сварливый характер актера

Певица Дженнифер Лопес достигла своего предела в отношениях с Беном Аффлеком – сейчас она твердо намерена подать на развод, хотя до этого сохраняла надежду, что трудности получится преодолеть. Об этом рассказали источники, близкие к знаменитости.

По их словам, Дженнифер больше не чувствует, что может сделать что-то большее ради спасения брака. 

"Лучше не становится, становится хуже", – говорят знакомые с ситуацией люди.

Осведомитель пояснил, что главная причина, по которой 54-летняя Джей Ло ушла от своего 51-летнего мужа, заключалась в том, что он всегда был "сварливым и негативным". 

Сейчас артистка старается больше проводить времени с детьми, много тренируется и строит планы на 2025 год. Она надеется, что сможет вернуться к своему туру, который был сорван из-за плохой продажи билетов.

Из-за проблем в браке с Аффлеком певица часто сталкивается с нападками. Многие критикуют, будто бы она своим характером задавила супруга и требовала от него слишком многого. В результате Бен все чаще на совместных фото выглядел грустным. Но близкие к Лопес говорят, что такое отношение ее шокирует, поскольку люди не знают всех обстоятельств.

"Если бы они увидели, как все было на самом деле, то не стали бы на нее нападать", – подытожил источник.

Источник: Daily Mail
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