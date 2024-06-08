Появились слухи о продаже общего дома Аффлека и Лопес

На сайте по покупке элитной недвижимости появилась новая информация

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, вероятно, готовятся к продаже своего совместного особняка на Беверли-Хиллз, который они приобрели за 60 млн долларов. По данным зарубежных СМИ, риелторы начали заполнять карточку дома новыми фотографиями перед выставлением недвижимости на торги, хотя официально заявлений об этом не было.

Также на сайтах по продаже элитной недвижимости обновили описание особняка. В основном доме располагается 17 спален на площади в 13 тыс квадратов. Помимо него, на участке стоит еще две постройки – один гостевой дом на 3 тысячи кв метров, а также жилье для смотрителя. Имеется гараж на 15 машин, парковка на 80 авто, открытый спортивный комплекс с баскетболом, пиклболом, тренажерным залом, боксерским рингом и баром, бассейн.

Журналисты считают, что это может стать еще одним подтверждением слухов, что брак Лопес и Аффлека трещит по швам. На прошлой неделе артистка отменила свой тур – по официальной причине, чтобы уделить время семейным делам, но в действительности в последнее время билеты на ее концерты продавались очень плохо.

Утверждается, что супруги живут порознь. Актер снял дом поближе к первой жене и детям, а певица ищет себе новый особняк в компании подруги. Источники говорят, что проблемы в их браке появились, поскольку знаменитости по-разному смотрят на жизнь.