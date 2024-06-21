Грудь молодой любовницы Тимати вывалилась из платья – откровенное фото

Грудь молодой любовницы Тимати вывалилась из платья – откровенное фото
Тимати. Фото: соцсети
Красотка любит демонстрировать свое тело

Популярный рэп-исполнитель Тимати также известен как заядлый ловелас. Успешный бизнесмен и артист меняет девушек, как перчатки. Впрочем, уже достаточно давно он встречается с очаровательной моделью Валентиной Ивановой. Откровенный кадр с юной красоткой произвел фурор в социальных сетях.

Валентина является счастливой обладательницей стройного, роскошного тела. К большому удовольствию поклонников звездной пары, девушка лишена ложной скромности и с готовностью демонстрирует свою красоту окружающим. Свежий откровенный кадр с Ивановой в главной роли вызвал бурную реакцию у интернет-пользователей.

Красотка нарядилась в коротенькое черное платье и в таком виде вышла на публику. Декольте наряда было настолько откровенным, что грудь любовницы Тимати буквально выпрыгнула наружу.

Смелый дизайн платья позволил всем желающим в подробностях рассмотреть прелести, которые скрашивают жизнь известного рэпера – многие мужчины мечтают оказаться на его месте и обладать такой красоткой.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию жены российского миллиардера.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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