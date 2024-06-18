Жена российского миллиардера вышла на публику в откровенном наряде – фото

Жена российского миллиардера вышла на публику в откровенном наряде – фото
Елена Перминова. Фото: соцсети
Модель показала роскошное тело

Супруга известного российского предпринимателя, миллиардера Александра Лебедева поразила общественность, явившись на публичное мероприятие в максимально откровенном наряде. Модель Елена Перминова явно большая любительница хвастаться роскошными формами женственного тела. Знаменитость сама выложила яркую фотографию в социальные сети.

Красотка надела стильную длинную юбку с огромным разрезом, открывающим взору любопытствующих стройные бедра. Элегантный дерзкий образ дополнил топ металлического оттенка с ассиметричными вырезами. Благодаря прорехам, которые задумал дизайнер наряда, окружающие смогли полюбоваться на оголенные части тела модели.

Стоит отметить, что смелый наряд пришелся по вкусу многочисленным поклонникам манекенщицы. В социальных сетях ее засыпали комплиментами. Елена давно разменяла четвертый десяток, но и в свои 37 лет выглядит получше многих молодых девушек. Модель внимательно следит за своей внешностью.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенный кадр с Верой Брежневой, которая сейчас отдыхает на Мальдивах.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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