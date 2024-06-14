60-летняя вдова Михаила Задорнова выложила откровенную фотографию и восхитила мужчин

60-летняя вдова Михаила Задорнова выложила откровенную фотографию и восхитила мужчин
Михаил Задорнов. Кадр: YouTube
Женщина выглядит роскошно

Для большинства россиян Михаил Задорнов остается эталоном интеллигентного, интеллектуального и очень творчески одаренного человека. Его смерть стала большой потерей для всей страны, шутки Задорнова до сих пор пересказывают, они пользуются огромной популярностью. Но на этот раз внимание публики привлекло не наследие юмориста, а его роскошная вдова.

Елена Бомбина была с Михаилом до его последних дней. Супруги очень любили друг друга и жили душа в душу. Со временем Елена смогла справиться с утратой и сейчас ведет яркую, насыщенную жизнь. В социальных сетях появилась свежая фотография вдовы Задорнова на отдыхе.

Внешний вид шестидесятилетней красотки поразил поклонников звездного семейства. Пенсионерка выглядит просто роскошно, отмечает женский журнал "Клео.ру". Елена сфотографировалась в стильном слитном купальнике небесного цвета. Интернет-пользователи обратили внимание на стройные подтянутые ноги женщины, ее тонкую талию и ухоженное лицо. Откровенный кадр Елены произвел фурор в социальных сетях.

Фото: соцсети

К слову, ранее в Сети активно обсуждали откровенный снимок Алены Водонаевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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