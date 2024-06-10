Водонаева сбросила бюстгальтер и снялась топлес – откровенное фото

Водонаева сбросила бюстгальтер и снялась топлес – откровенное фото
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Знаменитость выглядит роскошно

Популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева уже разменяла пятый десяток, однако до сих пор может дать фору многим юным прелестницам. 41-летняя звезда регулярно балует своих поклонников откровенным контентом и не стесняется демонстрировать идеальные линии тела.

На этот раз красотка выложила в социальные сети яркий кадр из заграничной поездки. Знаменитость отдыхает на райском острове Бали. Для новой откровенной фотосессии Алена надела обтягивающую длинную юбку серебристого цвета. Перед началом съемок на ней был бюстгальтер в тон наряду. Однако она решила сбросить этот лишний элемент одежды и сфотографировалась полуобнаженной.

Водонаева повернулась спиной к фотографу, показав идеальную линию талии. Оголенная грудь знаменитости немного прикрыта ее рукой, но очертания звездного бюста хорошо видны всем желающим. Под фотографией поклонники поделились переполняющими их эмоциями – Алену буквально засыпали комплиментами.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали яркую фотографию певицы Анны Семенович, которой удалось заметно похудеть.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В Лондоне раскрыли горькую ошибку НАТО в отношении России: "Поколение дураков"

Глупость альянса может дорого стоить миру

О массовом уничтожении французов на Украине заявил генерал Паломеро

Незалежную хотят наводнить западными инструкторами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей