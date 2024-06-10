Водонаева сбросила бюстгальтер и снялась топлес – откровенное фото

Знаменитость выглядит роскошно

Популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева уже разменяла пятый десяток, однако до сих пор может дать фору многим юным прелестницам. 41-летняя звезда регулярно балует своих поклонников откровенным контентом и не стесняется демонстрировать идеальные линии тела.



На этот раз красотка выложила в социальные сети яркий кадр из заграничной поездки. Знаменитость отдыхает на райском острове Бали. Для новой откровенной фотосессии Алена надела обтягивающую длинную юбку серебристого цвета. Перед началом съемок на ней был бюстгальтер в тон наряду. Однако она решила сбросить этот лишний элемент одежды и сфотографировалась полуобнаженной.

Водонаева повернулась спиной к фотографу, показав идеальную линию талии. Оголенная грудь знаменитости немного прикрыта ее рукой, но очертания звездного бюста хорошо видны всем желающим. Под фотографией поклонники поделились переполняющими их эмоциями – Алену буквально засыпали комплиментами.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали яркую фотографию певицы Анны Семенович, которой удалось заметно похудеть.