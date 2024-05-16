Пышную грудь Анфисы Чеховой подчеркнуло мини-бикини – откровенное фото

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Анфиса Чехова изначально построила карьеру за счет готовности обсуждать самые пикантные и интимные вопросы. Поэтому обвинить девушку в ложной скромности точно нельзя. Сейчас она продолжает подтверждать статус раскованной и знающей себе цену женщины. Недавно знаменитость восхитила публику откровенным контентом.
Анфиса Чехова внимательно следит за своей фигурой и даже на пятом десятке выглядит восхитительно. 46-летняя телеведущая поделилась ярким кадром с жаркого курорта. На свежей фотографии красотка позирует в стильном мини-бикини черного цвета.
Главный акцент фотографии сделан на роскошной груди знаменитости. Анфиса Чехова является счастливой обладательницей пышных прелестей, которые не стесняется демонстрировать публике. Красивый купальник подчеркнул идеальную форму звездного бюста. В комментариях Чехову засыпали восхищенными комплиментами.
К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали пикантную фотографию "самой сексуальной волейболистки в мире".
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