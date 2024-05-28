KP: муж изменял Алсу последние 10 лет

Появились подробности бракоразводного процесса артистки

Алсу решилась на развод с супругом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Для многих эта новость стала долгожданной – люди не понимали, как артистка могла так долго терпеть похождения возлюбленного на сторону, ведь о его неверности знала буквальновся Москва.

Источники говорят, что Алсу долгое время пыталась спасти брак ради троих детей и терпела многочисленных любовниц супруга. Говорят, Абрамов впервые начал свои похождения более 10 лет назад, еще до рождения их общего сына. Для одной своей пассии он даже снимал шикарную яхту, на которой мог спокойно уединиться.

"Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием", – говорят в окружении пары.

Алсу обо всем догадывалась, но старалась спасти отношения. Ради этого она даже подарила супругу долгожданного сына. Тогда между ней и Абрамовым произошло потепление, но вскоре все вернулось на круги своя.

Поговаривают, что последний год артистка не жила с мужем и не носила обручальное кольцо. Хотя в интервью категорически отрицала разлад в отношениях и хвалилась, что Ян регулярно дарит ей подарки без повода. Однако, несмотря на красивую картинку, вернуть мужа в семью ей все же не удалось.

Заявление на развод Алсу подала 24 мая – в день, когда у ее дочери проходил последний звонок и началась подготовка к выпускным экзаменам.