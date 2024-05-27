Алсу подала заявление на развод с Абрамовым

Что стало причиной - до конца неизвестно

Певица Алсу все же решила развестись с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет, в браке у них родилось трое детей. Заявление певица подала на фоне продолжительных слухов об изменах супруга.

Мужчину подозревали в неверности с прошлого года. Поговаривали, что его любовницей стала Анастасия Решетова – бывшая супруга Тимати. Якобы у девушек даже один типаж, который мог понравиться Абрамову, дополнительно обе знаменитости поддевали друг друга в соцсетях. При этом блогер не подтверждала роман с женатым мужчиной, стараясь держать свою личную жизнь в тайне.

Вскоре после подозрений в неверности мужа артистка перестала носить обручальное кольцо и категорически отказывалась комментировать возможный развод. Она отмечала, что правду о ее жизни люди смогут узнать только от нее – все остальное является выдумками. Подтверждать или опровергать проблемы в браке она тоже не хотела.

Тем не менее, на днях Алсу все же решила развестись с Яном Абрамовым. Иск от знаменитости появился на сайте мировых судей Москвы. Им предстоить делить нажитое имущество и решать вопрос опеки над несовершеннолетними детьми.

Что именно послужило причиной расставания – никто из сторон заявления не сделал.