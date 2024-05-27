Алсу подала заявление на развод с Абрамовым

Алсу подала заявление на развод с Абрамовым
Алсу и Ян Абрамов. Фото: соцсети
Что стало причиной - до конца неизвестно

Певица Алсу все же решила развестись с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет, в браке у них родилось трое детей. Заявление певица подала на фоне продолжительных слухов об изменах супруга.

Мужчину подозревали в неверности с прошлого года. Поговаривали, что его любовницей стала Анастасия Решетова – бывшая супруга Тимати. Якобы у девушек даже один типаж, который мог понравиться Абрамову, дополнительно обе знаменитости поддевали друг друга в соцсетях. При этом блогер не подтверждала роман с женатым мужчиной, стараясь держать свою личную жизнь в тайне.

Вскоре после подозрений в неверности мужа артистка перестала носить обручальное кольцо и категорически отказывалась комментировать возможный развод. Она отмечала, что правду о ее жизни люди смогут узнать только от нее – все остальное является выдумками. Подтверждать или опровергать проблемы в браке она тоже не хотела.

Тем не менее, на днях Алсу все же решила развестись с Яном Абрамовым. Иск от знаменитости появился на сайте мировых судей Москвы. Им предстоить делить нажитое имущество и решать вопрос опеки над несовершеннолетними детьми.

Что именно послужило причиной расставания – никто из сторон заявления не сделал.

По теме

Поставить на колени: в Эстонии раскрыли план против России

Некоторые надеются сломить нашу страну

В Вашингтоне разругались из-за России: что произошло

Политики по-разному смотрят на ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей