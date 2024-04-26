Алсу извинилась за нечестную победу дочки Микеллы в проекте "Голос"

Артистка принесла публичные извинения

Несколько лет назад дочка знаменитой российской певицы Алсу Микелла принимала участие в телепроекте "Голос.Дети". Попытка прославить наследницу на всю страну обернулась громким скандалом. Девочка выиграла конкурс, однако многие были не согласны с этой победой. Позднее выяснилось, что голоса за Микеллу ее родители купили.



Ситуация получилась очень неприятная, многие поклонники заклеймили позором семью артисток. Также люди сильно переживали из-за того, что именитой наследнице победу купили, а другие участники шоу были лишены возможности участвовать в честной битве талантов.

Вокруг этой истории было много разговоров. В свежем интервью Алсу решила покаяться за свое нечестное поведение. Она призналась, что очень хотела добиться победы дочери и использовала свое влияние. Алсу призналась, что пользовалась собственной известностью и "не рассчитала".

Артистка назвала свое поведение нечестным, извинилась перед россиянами, а также перед дочерью, которой из-за действий родителей пришлось столкнуться с хейтом. Ранее Алсу также признавалась, что покупала голоса для победы наследницы, но считает, что делала это в разрешенном каналом количестве.

К слову, ранее Алсу выступила с резкой критикой в адрес российских звезд эстрады.