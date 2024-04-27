Поплавская обвинила Алсу в подлости после извинений в нечестной победе дочери

Алсу уличили в подлости после слезливых признаний
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Певицу буквально размазали

Сегодня имя некогда популярной и любимой россиянами певицы Алсу чаще всплывает на фоне громких скандалов. Недавно артистка дала откровенное интервью, в котором со слезами на глазах призналась в некрасивом поступке. Однако переживания на публике не смогли разжалобить некоторых коллег звезды.

Обличительной тирадой в адрес Алсу разразилась популярная актриса Яна Поплавская. Знаменитость не стала стесняться в выражениях и назвала поведение Алсу чудовищным. Так бурно Поплавская отреагировала на публичные раскаяния певицы в том, что она использовала нечестные методы, стараясь обеспечить своей дочери Микелле победу на популярном музыкальном телешоу "Голос".

Алсу слезно просила прощение у своей наследницы, которая стала объектом травли, и у россиян. Однако Поплавскую артистке разжалобить не удалось. Алсу пыталась объяснить свои действия любовью к дочери, что показалось Яне чудовищным, так как эта любовь привела к обману и не позволила россиянам сделать честный выбор в пользу самого талантливого на конкурсе ребенка.

Яна безжалостно подчеркнула, что, в первую очередь, Алсу поступила подло по отношению к собственной наследнице, которая после грандиозного скандала пропала со всех радаров. Действия родителей Микеллы очень сильно испортили репутацию молодой артистки.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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