Объявлено о признании Орбакайте иноагентом

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После положительного решения в отношении Аллы Пугачевой статусом иноагента могут наделить также и Кристину Орбакайте, уверен продюсер Сергей Дворцов. Он указал, что шансы на подобное решение российского Минюста у каждой артистки одинаковые.
Дворцов заявил, что Орбакайте допустила массу проступков в отношении родной страны – она до сих пор не высказала своей политической позиции, а после отмены концертов в России не поехала с благотворительным туром к солдатам.
"Она свои обязательства перед страной, в которой столько лет зарабатывала и продолжает зарабатывать, выполнять не собирается", – говорит он.
Поэтому, по словам продюсера, вслед за Пугачевой статус иноагента получит и Кристина Орбакайте.
Дворцов указал, что своим отъездом за границу и объявлением американского тура певица показала всем, что не собирается нести никакой ответсвенности перед российским народом. Он уверен – звезду интересую только деньги, которые теперь она планирует получить на концертных площадках в США.
Ранее стало известно, что американцев возмутили цены на представления Кристины Орбакайте.
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