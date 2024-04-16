Продюсер Дворцов рассказал об объявленном Пугачевой бойкоте

Российские звезды объявили бойкот Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Стало известно, почему многие решились на такой поступок

После прошедшего юбилея Алла Пугачева получила минимум публичных поздравлений с 75-летним юбилеем. Только несколько человек, пребывающих в России, осмелились выложить пост с приятными словами в адрес певицы. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов, многие сделали это, что выразить свое негативное отношение к поступкам и заявлениям артистки.

Он напомнил, что также российские федеральные телеканалы не показывали каких-то документальных фильмов, посвященных Примадонне российской эстрады. Он утверждает, что подобной реакции со стороны общественности следовало ожидать, ведь знаменитость так и не извинилась перед россиянами.

"Сегодня многие артисты открыто показывают Пугачевой, что она себя некрасиво ведет. Ей устроили бойкот. Началась процедура ее забвения", – говорит Дворцов.

По его словам, влияние Пугачевой в России давно потеряло былую силу. И если раньше некоторые артисты старались подлизываться к ней, чтобы получить преференции, то теперь многие не видят в этом необходимости. Раньше, заявил продюсер, по отношению к Алле Борисовне многие испытывали страх и трепет. Однако сейчас у них есть возможность говорить о ней то, что на самом деле думают.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, как прошла юбилейная вечеринка Пугачевой в Израиле.

Источник: Абзац
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