"Я не могу": муж-иноагент возмутился поклепом на Пугачеву от известной актрисы

"Я не могу": муж-иноагент возмутился поклепом на Пугачеву от известной актрисы
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юморист не стал молчать

Алла Пугачева и все ее знаменитые родственники и мужья живут по мудрому принципу Марселя Пруста: "Пишите про меня что угодно, лишь бы моя фамилия была напечатана без ошибок". Сама Примадонна в одном из интервью признавалась: "Иногда я сама открываю газету, обалдеваю от того, что вижу, и думаю: "Ну что ж, раз так..." Но она никогда не судится с журналистами, не спорит. "Зачем? Лучше я спою на эту тему. Мыльная опера, если она создается самой жизнью, не должна прекращаться", – говорит она.

А вот ее пятый муж – известный правдолюб и правдоруб. Он не пропускает  постов в соцсетях, в которых – даже вскользь! – упоминается его жена. Например, в Интернете появился безобидный, как казалось, фрагмент выступления актрисы Елены Борзовой. Там она рассказывает о песнях, созданных ее талантливым мужем – поэтому-песенником Николаем Зиновьевым.

"Паромщик" на музыку Игоря Николаева изначально была написана для Валерия Леонтьева, это уж потом Пугачева ее забрала", – рассказала Борзова. И вот эта единственная фраза покоробила и удивила пятого мужа Народной артистки СССР.

"Я не могу. "Забрала" песню Пугачева. Может, все-таки композитор ей отдал? Что еще Пугачева забрала?" – возмутился юморист поклепом на свою жену от известной актрисы.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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