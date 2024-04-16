Фильм Собчак о Пугачевой раскритиковали поклонники певицы

"Заживо похоронила": Собчак разгромили за "отпевание" Пугачевой
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Работа телеведущей вызвала неоднозначную реакцию

Известная российская журналистка Ксения Собчак всегда заявляла, что питает к бывшей примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой самой теплые чувства. Даже после побега артистки за границу и ряда скандалов телеведущая не прекращает высказывать ей свою поддержку. Впрочем, некоторые методы вызвали недоумение у публики.

К юбилею "Женщины, которая поет" телеведущая подготовила посвященную Пугачевой киноленту "А знаешь, все еще будет". Там свое почтение юбилярше высказали ее друзья и коллеги. Однако общий стиль повествования у многих россиян вызвал недоумение. Некоторым показалось, что фильм больше похож на "отпевание" Пугачевой, а не на поздравление.

"Собчак сняла якобы поздравление с 75-летием за деньги самой Аллы, но сняла так, как будто Аллу уже отпевают и скоро похороны", – возмутился "погребением заживо" артистки один из ее фанатов.

Впрочем, разумеется, нашлись и те, кому кинолента Собчак пришлась по душе. Люди были рады вспомнить о своем беглом кумире и присоединились к поздравлениям с днем рождения.

К слову, ранее Алла Пугачева публично обратилась к россиянам и мужу в музыкальной форме. Певица выпустила новую песню "Я плачу" к своему 75-летнему юбилею, который отпраздновала 15 апреля.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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