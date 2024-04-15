Покончивший с собой Кунгуров с того света подал удивительный знак телеведущей Вовк

О чем просил покойный певец

8 апреля свел счеты с жизнью певец и телеведущий Евгений Кунгуров. Ему было всего 40 лет, впереди столько планов и надежд... Но душевные страдания и проблемы с алкоголем все поломали – тело певца нашли под окнами дома на Зоологической улице Москвы.

После гражданской панихиды в прощальном зале Троекуровского кладбища самоубийцу увезли на его малую родину в Заречный Свердловской области и похоронили рядом с бабушкой. А перед похоронами прошли отпевание и гражданская панихида в Храме Покрова Божией Матери.

Но с того света самоубийца подал знак телеведущей Ангелине Вовк. "Когда я открывала шкаф, мне в руки выпал журнал с фотографией Жени на обложке и подписью: "Нужно научиться быть счастливым каждый день", – рассказала знаменитая телеведущая. – Я прочитала его статью в этому журнале от 2021 года и поразилась удивительно оптимистичной интонации. И вдруг такой финал... Не верится..."

Ангелина Вовк считает, что это покойник ей подал таким образом знак с того света.

"Сегодня пошла в храм и подала сорокоуст о его упокоении, – сообщила телеведущая. – Я подумала, что именно об этом он меня просит".

"Царствие небесное, вечная память", – сказала Вовк о покончившем с собой Кунгурове.