Со святыми упокой: самоубийцу Кунгурова отпоют и похоронят по православному канону

В Москве простились с покончившим жизнь самоубийством Евгением Кунгуровым. 13 апреля состоится церковная панихида, а потом и похороны на его малой родине - в городе Заречный Свердловской области.

Церковное отпевание состоится в в храме Покрова Божией матери по адресу Курчатова, 7. Священнослужитель над телом самоубийцы прочитает заупокойную ектению и разрешительную молитву. А на могиле покончившего с собой артиста, как говорят друзья, планируется установить деревянный крест.

Чинопоследование христианского обряда погребения умерших неразрывно связано с мыслью о грядущей встрече со Христом. Но все знают, что в Русской православной церкви не отпевают самоубийц. Почему же тогда для покончившего с собой Кунгурова сделали исключение?

Священники объяснил, что лишение себя жизни во время психического заболевания является весомой причиной, чтобы покойного все-таки отпеть. Но это необходимо было доказать и получить разрешение на отпевание у правящего архиерея.

Настоятель храма Покрова Богородицы города Заречного отец Вячеслав говорит: "Здесь ситуация непростая, связанная с болезнью психического характера. В таких случаях допускается отпевание. В данном случае есть доказательства, что человек не в полной мере отдавал себе отчет в том, что он делает".

Напомним, накануне совершения самоубийства участник шоу "Голос" на Первом канале Кунгуров обратился за помощью к психиатру, который предложил ему госпитализацию.