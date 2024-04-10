Съемки программы "Романтика романса" из-за самоубийства Кунгурова перенесли на осень

Съемки программы "Романтика романса" из-за самоубийства Кунгурова перенесли на осень
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полюбившуюся зрителям телепередачу решили не закрывать

13 и 14 апреля должен был состояться очередной блок съемок программы "Романтика романса" на телеканале "Россия-Культура". Но ее ведущий Евгений Кунгуров 8 апреля свел счет с жизнью...

Его бездыханное тело было найдено под окнами дома на Зоологической улице столицы. Перед страшным шагом Кунгуров, который наблюдался у психиатра и имел проблемы с алкоголем, предупредил жену о своем намерении...

"Съемки программы переносятся на 14 и 15 сентября – сообщили "Утро.ру" в пресс-службе канала. – Они пройдут там же, в центре "Меридиан. Билеты остаются действительны на новые даты".

До осени надо будет найти нового соведущего актрисе и певице Екатерине Гусевой. С Евгением Кунгуровым в кадре она работала с 2014 года. И, конечно, подобрать ему замену будет очень непросто...

Стоит заметить, что последний выпуск программы "Романтики романса", которую вел 40-летний Евгений Кунгуров, вышел в телеэфир 7 апреля. Он был посвящен Беларуси и назывался "Родина моя – Белоруссия!" Спустя сутки Кунгурова не стало...

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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