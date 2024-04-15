Пугачева выпустила песню "Я плачу" к своему 75-летнему юбилею

Порыв души звезда облекла в музыкальную форму

Сегодня, 15 апреля, бывшая примадонна отечественной страны Алла Пугачева отмечает 75-й день рождения. Если до недавнего времени знаменитость предпочитала воздерживаться от громких заявлений и комментариев, то теперь артистка периодически разными способами обращается к публике. На этот раз она выпустила новую песню, которую посвятила мужу.



Стоит отметить, что после бегства певицы за границу каждый ее шаг находится под пристальным вниманием. Поведение звезды, в частности, назвавшей своих недоброжелателей "холопами и рабами", а также объявившей, что "нормальным людям" не место в России, разочаровало многих.

Однако, судя по всему, Алла Борисовна считает, что все делает правильно, она продолжает жить полной жизнью, растит детей, выпускает новые песни, а сегодня планирует с размахом отметить юбилей. В качестве первого подарка публике и любимому мужу юмористу Максиму Галкину* Пугачева выпустила песню.

"Я плачу на твоем плече, / Почему ты так красив, / Иногда невыносим, / Но знаешь, не значит / Ничего вообще / В мире без твоей улыбки, / Без моей большой ошибки", – обратилась в музыкальной форме к публике и мужу Пугачева.



Композицию "Я плачу" для артистки еще пять лет назад написал Леонид Агутин, Пугачева должна была исполнить песню на его юбилей, но не смогла из-за болезни. Теперь творческий продукт наконец-то представили на суд публики.

К слову, ранее родственник Пугачевой отказался от ее фамилии.

*признан иностранным агентом на территории России