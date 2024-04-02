В Одессе скончался знаменитый КВНщик Александр Теплицкий

Умер второй за сутки знаменитый КВНщик
Фото: www.unsplash.com
Игроки команды "Одесские джентльмены" ушли один за другим

Удивительные события произошли в культурной сфере. Буквально за одни сутки скончались сразу два участника популярной команды КВН "Одесские джентльмены". Сначала информационное пространство поразили новости о смерти бывшего капитана знаменитой команды, а также известного артиста и сценариста Светослава Пелишенко. В тот же день, 1 апреля, умер другой "одесский джентльмен" Александр Теплицкий.

Печальными новостями в социальных сетях поделилась известный в сфере кинематографа критик Сусанна Альперина. Она подчеркнула, что в шоке от превратностей злого рока. Удивительно, как бывшие коллеги могли скончаться в одной и то же время.

По поводу смерти Александра Теплицкого информации немного. Сообщается, что популярный артист юмористического жанра проживал в Одессе, там и скончался. Что послужило причиной смерти знаменитости, неизвестно.

Светослав Пелишенко скончался в возрасте 71 года. Родные и близкие также пока не выступали с заявлениями – от чего умер любимец публики, пока не сообщается. Выдающийся культурный деятель активно участвовал в создании таких легендарных телепроектов, как "Городок", "Голубой огонек на Шаболовке", "Песня года" и других. Его смерть сильно опечалила родных, коллег и поклонников. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей